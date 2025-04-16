Півзахисник Реала Джуд Беллінгем висловився щодо розбіжностей між гравцями у роздягальні напередодні важливого матчу в ЛЧ.

"Це футбол. Цілком нормально, що на полі бувають напружені моменти – емоції на межі. У нас зовсім інші стосунки. Ми повинні бути настільки відвертими та чесними один з одним.

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ЗМІ надають цьому більше значення, ніж ми. Що стосується психологічної стійкості, я вважаю, що неможливо вийти на такий матч, якщо ти не готовий на 100%. Ми готові, натхнені та з нетерпінням чекаємо цього моменту", – цитує Беллінгема Marca.

Нагадаємо, нещодавно була інформація, що англійський півзахисник та Антоніо Рюдігер побилися на тренуванні.

Матч між Реалом та Арсеналом відбудеться сьогодні, 16 квітня. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

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