Беллінгем відхилив вигіднішу пропозицію Манчестер Сіті перед своїм переходом у Реал. Влітку півзахисник перейшов із дортмундської Борусії до табору "бланкос" за 103+31 млн євро на зарплату в 10-12 млн євро.

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Згідно з The Athletic, в особистому спілкуванні з партнерами по Реалу Беллінгем сказав, що Манчестер Сіті пропонував йому набагато більше грошей, ніж Реал. Джуд обрав мадридський клуб, оскільки його приваблює статус "бланкос" – гравцеві подобається велич Реала.

Беллінгем забив 10 м'ячів і оформив 3 гольові передачі в 10 матчах за "вершкових" на старті сезону у всіх турнірах. У восьми з цих матчах Джуд був названий найкращим гравцем зустрічі.

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