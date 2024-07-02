Півзахисник збірної Англії Джуд Беллінгем зможе допомогти своїй команді у чвертьфіналі Євро-2024 зі Швейцарією.

УЄФА проводить розслідування щодо жесту 21-річного англійця під час матчу зі Словаччиною. Джуд Беллінгем помахав рукою біля паху. Він назвав це "жартівливим жестом у бік близьких друзів".

"Промахтіану Пеналду": BBC принизило Роналду через незабитий пенальті на Євро-2024

За даними ESPN, цей вчинок Беллінгема не призведе до жорстких санкцій з боку УЄФА. Англійцю навряд чи загрожує дискваліфікація. Найімовірніше, Джуда оштрафують, якщо визнають винним у результаті дисциплінарного розслідування.

Нагадаємо, що Англія зіграє у чвертьфіналі Євро-2024 зі Швейцарією. Цей матч заплановано на суботу, 6 липня.

Англія була за мить від епічної ганьби – Джуд в стилі Реала втримав збірну на Євро-2024, Кейн вибив героїчну Словаччину