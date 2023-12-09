Беллінгем уникне операції, яка може його надовго залишити без футболу – ризик залишається
Наставник Реала Карло Анчелотті прокоментував стан здоров'я хавбека мадридців Джуда Беллінгема.
"Чи будуть Беллінгему зараз робити операцію на плечі? Не зараз, ні. Плече – особливий суглоб. Якщо його вивихнути знову і знову, може знадобитися операція. Але зараз Беллінгем почувається краще.
Беллінгему знадобиться операція – він пропустить щонайменше два місяці
Джуд тренувався індивідуально. Він відновлюється після удару по щиколотці, який отримав у матчі з Наполі. Беллінгем повинен дбати про своє плече. Йому потрібно провести спеціальну роботу, щоб зміцнити його. Але це не впливає на його гру, в цьому плані Джуд прогресуватиме з кожним днем", – наводить слова Анчелотті ESPN.
До слова, після переходу в Реал Беллінгем зіграв у 17 матчах за мадридців, у яких відзначився 15 голами та 4 асистами.
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