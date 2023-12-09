"Чи будуть Беллінгему зараз робити операцію на плечі? Не зараз, ні. Плече – особливий суглоб. Якщо його вивихнути знову і знову, може знадобитися операція. Але зараз Беллінгем почувається краще.

Беллінгему знадобиться операція – він пропустить щонайменше два місяці

Джуд тренувався індивідуально. Він відновлюється після удару по щиколотці, який отримав у матчі з Наполі. Беллінгем повинен дбати про своє плече. Йому потрібно провести спеціальну роботу, щоб зміцнити його. Але це не впливає на його гру, в цьому плані Джуд прогресуватиме з кожним днем", – наводить слова Анчелотті ESPN.

До слова, після переходу в Реал Беллінгем зіграв у 17 матчах за мадридців, у яких відзначився 15 голами та 4 асистами.

Реал повернувся на вершину Ла Ліги, спокійно перегравши Гранаду – Лунін вийшов у основі, але залишився без роботи