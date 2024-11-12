Лунін вразив асистом Беллінгема та Вінісіуса – розмова приголомшених зірок Реала завірусилась у мережі
Гравці Реала Джуд Беллінгем та Вінісіус Жуніор високо оцінили результативну дію Луніна.
Український воротар Реала Андрій Лунін вже має результативну дію в цьому сезоні. Під час матчу з Осасуною (4:0) він асистував Вінісіусу Жуніору, який забив гол.
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У мережі з'явилось кумедне відео, яке показали в програмі El Día Después en Movistar Plus+. На відео видно як Вінісіус та Беллінгем, після того як сіли на лаву запасних, обговорюють пас Луніна. Джуд захоплено звернувся до Вінісіуса: "Який пас віддав Лунін!". Вінісіус відповів: "Так, ось це пас!".
Нагадаємо, що цього сезону Андрій зіграв за Реал у п'яти матчах і двічі зумів зберегти свої ворота сухими.
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