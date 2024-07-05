Беллінгем та герой Туреччини отримали вироки УЄФА за свої вибрики – один пропустить чвертьфінал і можливий півфінал Євро
УЄФА оголосив рішення за мотивами скандальних епізодів у матчах 1/8 фіналу чемпіонату Європи.
Захисник збірної Туреччини Мері Деміраль отримав 2 матчі дискваліфікації, інформує офіційний сайт УЄФА. Він пропустить чвертьфінал проти Нідерландів (6 липня) і можливий півфінал Євро. Саме дубль 26-річного центрбека приніс "місячним зіркам" перемогу над Австрією (2:1) в 1/8 фіналу.
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Деміраль поплатився за демонстрацію жесту "Вовчий салют". Він асоціюється з організацією "Бозкурт" ("Сірі вовки") – вкрай правим і найрадикальнішим молодіжним крилом Партії націоналістичного руху (MHP), що дотримується ідеології турецького націоналізму та пантюркізму. Німецька влада характеризує ідеологію групи як націоналістично-екстремістську, антисемітську та расистську.
Беллінгем відбувся значно легше. За своє провокативне святкування перед словацькими фанатами зірка збірної Англії заплатить 30 тисяч євро штрафу і отримав один матч умовно. Якщо упродовж року Беллінгем ще раз відзначиться такою поведінкою, то бан набуде чинності негайно. Англійська футбольна асоціація також отримала 11 тисяч штрафу за поведінку фанатів у матчі 1/8 фіналу проти Словаччини (2:1). Наступний суперник "трьох левів" – Швейцарія (6 липня).
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