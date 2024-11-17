Півзахисник Реала Джуд Беллінгем не оцінив тактичні зміни, які призвели до зміни його позиції.

У минулому сезоні футболіст здійснив справжній прорив. Граючи на позиції "десятки" Беллінгем забив 23 голи та віддав 13 асистів. Однак у нинішній кампанії англійцю довелося переміститися нижче, що вплинуло на його статистику.

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З приходом Кіліана Мбаппе наставнику Реала довелося шукати місце для ще одного атакувального гравця. Карло Анчелотті вирішив цю проблему, випускаючи Джуда в центрі поля. Це призвело до різкого зниження його результативності – лише один гол і чотири асисти на цю мить.

За інформацією Marca, Беллінгема розчарувало таке використання його навичок. Однак англієць жодним чином не виказав свого настрою в клубі, професійно виконуючи настанови Анчелотті. Водночас Джуд продовжує насолоджуватися грою за збірну, де його ставлять на улюблену позицію, а він оформив гол+асист за три матчі Ліги націй.

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