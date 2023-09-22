Хавбек збірної Англії розкішно розпочав кар'єру в Мадриді – 6 голів і 1 асист у 6-ти матчах. Останній гол 20-річного Джуда Беллінгема у доданий час приніс Реалу перемогу над Уніоном у першому турі Ліги чемпіонів. Новачок "вершкових" сенсаційно став найкращим бомбардиром команди на цей момент.

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Тим неприємнішою була сьогоднішня новина для Карло Анчелотті. Беллінгем через біль у шлунку пропустив тренування Реала. Стан англійця ще буде оцінюватися, але існує ризик, що він не зіграє у мадридському дербі проти Атлетіко, до якого залишилося два дні. Про це інформує AS.

Матч Атлетіко – Реал Мадрид відбудеться у неділю, 24 вересня. Початок гри – о 22:00 за київським часом. Команда Карло Анчелотті виграла всі 5 попередніх поєдинків і очолює турнірну таблицю Ла Ліги. "Матрацники" зіграли 4 матчі, в яких набрали 7 очок – це 7 позиція у чемпіонаті.

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