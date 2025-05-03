Півзахисник Реала Джуд Беллінгем не отримав серйозної травми на тренуванні й зможе зіграти проти Сельти в 34-му турі Ла Ліги.

2 травня вболівальники мадридського Реала застигли в очікуванні, коли довідались про ушкодження на тренуванні Джуда Беллінгема.

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Проте вже через день після прикрого інциденту англійського півзахисника знову помітили разом з командою під час підготовки до гри проти Сельти в 34-му турі чемпіонату Іспанії, яка відбудеться 4 травня.

Зірковий гравець уник серйозного ушкодження і тренується в основній групі королівського клубу, повідомив журналіст Гільєрмо Рай в X.

Додамо, що після вильоту з ЛЧ і поразки в фіналі Кубка Короля від Барселони (2:3) Реал все ще зберігає надії на завоювання титулу Ла Ліги. Після 33-х турів "бланкос" ідуть на другому місці в турнірній таблиці чемпіонату Іспанії, відстаючи від "блаугранас" на 4 залікові пункти. Вже в 35-му турі Реал відправиться на виїзний матч проти Барселони з надією скоротити відставання від першого місця.

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