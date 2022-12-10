Півзахисник збірної Англії Джуд Беллінгем вийшов у стартовому складі матчу 1/4 фіналу ЧС-2022 проти Франції. Як наслідок, він став наймолодшим англійцем, який грав у чвертьфіналах Мундіалів, повідомляє Opta.

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Попередній рекорд належав форварду Вейну Руні, який у 2006 році зіграв з Португалією у віці 20 років та 250 днів. Беллінгему – 19 років і 164 дні.

Нагадаємо, переможець дуелі між Англією та Францією зустрінеться у півфіналі турніру зі збірною Марокко, якій вже вдалось вибити з ЧС Іспанію та Португалію.

Марокко закономірно переграло ще й Португалію – залізна оборона і провал голкіпера вивели в історичний півфінал ЧС-2022