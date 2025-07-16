Джуд Беллінгем переніс планову операцію на плечі, щоб покласти край проблемі, яка турбувала його з часів виступів за Борусію Д. Про це інформує офіційний сайт Реала. З тих пір, як проблема загострилася восени 2023 року, Джуд грає в захисному екіпіруванні, що знизило ризик подальших травм.

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Втомившись від цієї ситуації, гравець зважився на операцію, щоб покласти край всім своїм проблемам і підійти до сезону 2025/26 у піковій формі. Вимушена і необхідна перерва допоможе йому відновити свою найкращу форму.

Як інформує Marca, півзахисник пропустить 12 тижнів. Його повернення заплановано на середину жовтня.

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