Англієць Джуд Беллінгем зазнав пошкодження, але воно виявилось незначним.

Мадридський Реал в рамках 12 туру іспанської Ла Ліги не зміг обіграти Райо Вальєкано (0:0) і поступився лідерством Жироні, за яку виступають Віктор Циганков та Артем Довбик.

Реал розписав нічию з Райо Вальєкано, втративши перше місце – Довбик і Циганков захопили одноосібне лідерство в Прімері

На 10 хвилині матчу невдало впав на газон лідер "вершкових" Джуд Беллінгем, внаслідок чого отримав пошкодження плеча.

"У Беллінгема проблема з плечем. Він трохи постраждав, але міг грати. В понеділок йому зроблять тести. Не думаю, що це щось серйозне", – цитує Анчелотті Marca.

Варто зазначити, Джуд провів у складі Реала 14 матчів у нинішньому сезоні, в яких відзначився 13 голами та трьома асистами.

"Мама все ще застеляє йому ліжко": Беллінгем – про батька, який забив 700 голів, топ-зустріч із Зіданом і "Золотий м'яч"