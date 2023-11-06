Беллінгем отримав травму в матчі Ла Ліги
Англієць Джуд Беллінгем зазнав пошкодження, але воно виявилось незначним.
Мадридський Реал в рамках 12 туру іспанської Ла Ліги не зміг обіграти Райо Вальєкано (0:0) і поступився лідерством Жироні, за яку виступають Віктор Циганков та Артем Довбик.
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На 10 хвилині матчу невдало впав на газон лідер "вершкових" Джуд Беллінгем, внаслідок чого отримав пошкодження плеча.
"У Беллінгема проблема з плечем. Він трохи постраждав, але міг грати. В понеділок йому зроблять тести. Не думаю, що це щось серйозне", – цитує Анчелотті Marca.
Варто зазначити, Джуд провів у складі Реала 14 матчів у нинішньому сезоні, в яких відзначився 13 голами та трьома асистами.
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