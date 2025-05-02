Джуд Беллінгем достроково завершив командне тренування через біль у стегні і продовжив роботу лише у спортзалі, інформує Relevo.

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Наразі Реал не панікує та запевняє, що нічого серйозного немає. Якщо ж у Джуда таки виявлять травму, то він ризикує пропустити кілька матчів Ла Ліги. 4 травня "вершкові" прийматимуть Сельту, а 11-го поїдуть в гості до Барселони. За 5 турів до фінішу чемпіонату Реал відстає від каталонців на 4 очки, тому не має права на помилку.

Навіть без Беллінгема лазарет мадридців переповнений. Карвахаль і Мілітао травмовані давно, а упродовж останніх тижнів пошкодження отримали Камавінга, Менді, Рюдігер та Алаба. Ці шестеро у Класіко точно не допоможуть Реалу.

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