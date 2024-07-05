"Гарет Саутгейт ще раніше повинен був знімати з гри Беллінгема або Фодена. Тепер йому, можливо, пощастить, якщо Беллінгем отримає дискваліфікацію. Якщо йому доведеться відсидіти, то це може бути навіть благословенням. Це може допомогти команді.

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Мені не подобається його поведінка – провокативні святкування, суперечки зі суддями. У нього явно проявляється егоїзм, треба бути обережним. Без своїх партнерів ти ніщо. Крім голів, він був непомітним у перших чотирьох іграх Євро. Я почекав би і подивився, де він буде через 2-3 роки.

Нам не потрібно зайвий раз говорити про те, що він талановитий гравець, але відбулися деякі речі, які не слід робити", – цитує Хаманна Daily Mail.

Нагадаємо, розкішний гол Беллінгема бісіклетою дозволив Англії уникнути вильоту з Євро, а потім дотиснути Словаччину в 1/8 фіналу. Джуд відзначився ще й провокативним святкуванням, за що ризикує отримати дискваліфікацію на чвертьфінал проти Швейцарії (6 липня).

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