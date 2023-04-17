Півзахисник Боруссі Д Джуд Беллінгем вирішив взяти час на роздуми та не поспішати з переїздом в інший чемпіонат.

Футболістом німецької команди зацікавленні кілька великих клубів. Після того як стало відомо, що Ліверпуль вибуває з боротьби за Беллінгема, у півзахисника залишилось лише декілька варіантів. Зокрема, свій інтерес не втратили Реал, Манчестер Сіті та Манчестер Юнайтед.

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Згідно з інформацією Manchester Evening News, англієць не хоче квапитися з ухваленням рішення та вважає, що найкращим для нього буде залишитися у складі Боруссії Д принаймні ще на один рік. Беллінгем не хоче робити крок, який для нього не є "абсолютно правильним" і вибирати клуб, який йому не підходить.

Нагадаємо, що контракт зіркового півзахисника з німецьким клубом закінчується у 2025 році. В поточному сезоні Беллінгем провів у Бундеслізі 27 матчі. В його активі чотири голи та чотири результативні передачі. Потенційний трансфер англійця оцінюється в 120+ мільйонів євро.

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