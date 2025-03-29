Півзахисник Сандерленда Джоб Беллінгем планує повторити успіх свого зіркового брата Джуда. Він уважно вивчає варіанти для наступного кроку в кар'єрі й може віддати перевагу менш іменитому варіанту з доступних. Йдеться про головне відкриття цього сезону АПЛ Ноттінгем Форест, пише TEAMtalk.

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Головний фактор для Джоба – це стабільний ігровий час. Саме тому він не ризикує одразу перейти в топ-клуб рівня Реала, Ліверпуля, Манчестер Сіті або МЮ, а підбирає більш скромну команду, щоб мати достатньо практики для потрапляння в заявку збірної на ЧС-2026. 19-річний гравець оцінюється Сандерлендом приблизно у 20 мільйонів фунтів стерлінгів, і Форест готовий узгодити контракт з ним.

Нагадаємо, що в поточному сезоні Джоб Беллінгем відіграв 34 матчі в усіх турнірах за клуб, забивши 4 голи та віддавши 3 асисти.

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