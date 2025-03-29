Беллінгем може перейти в сенсацію АПЛ – брат зірки Реала визначився зі своїм майбутнім
Джоб Беллінгем своєю чудовою грою за Сандерленд зацікавив Ноттінгем Форест.
Півзахисник Сандерленда Джоб Беллінгем планує повторити успіх свого зіркового брата Джуда. Він уважно вивчає варіанти для наступного кроку в кар'єрі й може віддати перевагу менш іменитому варіанту з доступних. Йдеться про головне відкриття цього сезону АПЛ Ноттінгем Форест, пише TEAMtalk.
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Головний фактор для Джоба – це стабільний ігровий час. Саме тому він не ризикує одразу перейти в топ-клуб рівня Реала, Ліверпуля, Манчестер Сіті або МЮ, а підбирає більш скромну команду, щоб мати достатньо практики для потрапляння в заявку збірної на ЧС-2026. 19-річний гравець оцінюється Сандерлендом приблизно у 20 мільйонів фунтів стерлінгів, і Форест готовий узгодити контракт з ним.
Нагадаємо, що в поточному сезоні Джоб Беллінгем відіграв 34 матчі в усіх турнірах за клуб, забивши 4 голи та віддавши 3 асисти.
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