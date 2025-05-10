Сандерленд на виїзді переміг Ковентрі (2:1) у плей-офф Чемпіоншипу за вихід в АПЛ. Результат та огляд зустрічі – в цій новині на "Футбол 24".

Півфінал Чемпіоншипу

Ковентрі – Сандерленд – 1:2

Голи: Рудоні, 70 – Ісідор, 68, Майєнда, 88

Шеффілд зробив крок до виходу в АПЛ – "клинки" знищили Брістоль у плей-офф Чемпіоншипу

В другій парі плей-офф Чемпіоншипу Ковентрі приймав Сандерленд.

Після безгольового першого тайму, команди почали перестрілку на 68-й хвилині – влучним був Ісідор. Підопічні Френка Лемпарда швидко відквитали один м'яч завдяки Рудоні, але це був не останній гол вечора. Вже наприкінці поєдинку 20-річний Еліезер Майєнда приніс "котам" перемогу.

Матч-відповідь між Ковентрі й клубом, якому належить Назарій Русин, відбудеться 13 травня.

У випадку проходу у фінал, в грі за вихід в АПЛ Джоб Беллінгем і компанія можуть зустрітися з Шеффілд Юнайтед, який у своєму першому півфінальному матчі здолав Брістоль з рахунком 3:0.