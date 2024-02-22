Центральний захисник Реала Антоніо Рюдігер повернеться в розташування команди в наступному матчі "бланкос" із Севільєю. Як інформує Marca, це – перша з двох хороших новин, яка прийшла з лазарету Реала. Друга новина стосується Беллінгема – Джуд зможе повернутися на поле 2 березня в гостьовому матчі з Валенсією. Таким чином, англієць зможе зіграти проти українського форварда Романа Яремчука.

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Нагадаємо, що Джуд отримав травму в матчі з Жироною після зіткнення з Пабло Торре. Перед цією зустріччю він уже страждав від дискомфорту в лівій щиколотці. Зараз його мета – повністю відновитися, щоб не відчувати біль у нозі.

Повідомляється, що остаточне рішення щодо доступності Беллінгема до гри з Валенсією залишається за самим гравцем.

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