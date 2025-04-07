Півзахисник Реала Джуд Беллінгем не стримав емоцій після поразки від Валенсії (1:2) в Ла Лізі.

Мадридці влаштували сенсацію і на своєму полі програли "кажанам", дозволивши Барселоні збільшити відкрив.

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Джуд Беллінгем був дуже розчарований, покидаючи поле після матчу, і не стримував свій гнів. Англієць, проходивши повз монітор VAR, вдарив по обладнанню ногою.

Нагадаємо, Беллінгем у поточному сезоні відіграв за Реал у 41 матчі у всіх турнірах. В його активі 13 голів та 13 результативних передач.

"Вершкові" наразі перебувають на другій сходинці у турнірній таблиці Ла Ліги з 63 балами. Барселона випереджає Реала на чотири пункти.

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