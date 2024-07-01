"Залишилося 30 секунд до повернення додому, відчуваєш, що підвів свою націю. Один удар по м’ячу – і все чудово. Грати за Англію – це чудово, але це також і великий тиск. Бути на полі і забивати голи для мене – це звільнення, це дуже щасливий момент.

Рекордні голи Кейна і Беллінгема у відеоогляді матчу Англія – Словаччина – 2:1

Якщо не зважати на їхній гол, я вважаю, що ми діяли досить добре, ми опинялися в правильних зонах. Могли б бути більш холоднокровними, але головне, що ми продемонстрували, – це великий характер. У матчах на вибування, коли ви створюєте такий момент, люди можуть озирнутися навколо і подумати: "Так, це дух нашої команди". У вас не буває таких моментів без проблем.

Залишилося 20-30 секунд до того, щоб не вилетіли з чемпіонату Європи. Настрій зараз є величезною різницею, важко уявити, що це може зробити для команди в майбутньому. Це важливий момент, але це довгий турнір", – цитує Беллінгема офіційний сайт УЄФА.

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