"Факт у тому, що ми абсолютно не були близькі до позитивного результату. Арсенал був дуже хороший.

Дубль Райса зі штрафних у відеоогляді матчу Арсенал – Реал – 3:0

Зрозуміло, що два голи були забиті зі штрафних і стали наслідком високої індивідуальної майстерності, але, чесно кажучи, вони могли забити ще. Нам ще пощастило, що пропустили тільки три голи", – цитує Беллінгема офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, що Реал програв Арсеналу з рахунком 0:3. Матч-відповідь чвертьфіналу Ліги чемпіонів відбудеться 16 квітня.

Арсенал розтрощив Реал у першому чвертьфіналі ЛЧ – Райс оформив шедевральний дубль зі штрафних