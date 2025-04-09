Беллінгем – про фіаско Реала у матчі з Арсеналом в ЛЧ: "Нам ще пощастило, що пропустили тільки три голи"
11:00 - Читать на русском
Півзахисник Реала Джуд Беллінгем розчарований результатом матчу проти Арсенала (0:3) у чвертьфіналі Ліги чемпіонів.
завершено
58’ Деклан Райс
70’ Деклан Райс
75’ Мікель Меріно
58’ Деклан Райс
70’ Деклан Райс
75’ Мікель Меріно
"Факт у тому, що ми абсолютно не були близькі до позитивного результату. Арсенал був дуже хороший.
Дубль Райса зі штрафних у відеоогляді матчу Арсенал – Реал – 3:0
Зрозуміло, що два голи були забиті зі штрафних і стали наслідком високої індивідуальної майстерності, але, чесно кажучи, вони могли забити ще. Нам ще пощастило, що пропустили тільки три голи", – цитує Беллінгема офіційний сайт УЄФА.
Нагадаємо, що Реал програв Арсеналу з рахунком 0:3. Матч-відповідь чвертьфіналу Ліги чемпіонів відбудеться 16 квітня.
Арсенал розтрощив Реал у першому чвертьфіналі ЛЧ – Райс оформив шедевральний дубль зі штрафних
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter