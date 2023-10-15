"Беллінгем – інопланетянин. Чому? Прийти в найкращий клуб світу у 20 років, забивати в кожному матчі, асистувати і мати такий величезний вплив на результат – це щось з іншого світу.

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Чи вдавалось мені парирувати його удари на тренуваннях? Так, вдавалося. Здається, що єдине місце, де його можуть зупинити, це тренування. Під час матчів воротарі не можуть цього зробити", – поділився Лунін в коментарі El Chiringuito.

Нагадаємо, що Беллінгем божевільно розпочав у Реалі після приходу минулого літа – 10 голів та 3 асисти в 10 поєдинках.

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