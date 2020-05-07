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Белькевич став найкращим білоруським гравцем в історії – динамівець обійшов екс-зірку Барселони

7 травня 19:18 1085 Читать на русском
Белькевич став найкращим білоруським гравцем в історії – динамівець обійшов екс-зірку Барселони
Олександр Хацкевич та Валентин Белькевич / Фото Динамо

Білоруські фанати віддали свої голоси за легендарного гравця Динамо.

Валентин Белькевич став найкращим гравцем Білорусі в історії за версією читачів місцевого видання Прессбол.

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У фінальному голосуванні екс-гравець Динамо обігнав Сергія Алейнікова, а замкнув трійку колишній хавбек Барселони та Арсенала Александр Глєб.

Нагадаємо, Белькевич є найтитулованішим гравцем Білорусі. Він провів 11 сезонів у київському Динамо, де 8 разів ставав чемпіоном України, піднімав 7 разів Кубок України та тричі Суперкубок.

У 2014 році Валентин Белькевич пішов з життя.

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Теги
Динамо Динамо Білорусь Валентин Белькевич
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