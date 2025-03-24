"Якщо кілька днів тому матч в Мурсії став бенефісом тренера Реброва, то в Генку він не уникнув фіаско. Керманич прогадав із замінами на відміну від свого бельгійського колеги Руді Гарсії, який цього разу взяв впевнений реванш.

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Мене вчора неприємно здивував не тільки Ребров, а й його підопічні, за винятком хіба що воротаря Андрія Луніна. Ліга націй хоча й не йде в ніяке порівняння з чемпіонатами світу чи Європи, але це чудова нагода заявити про себе голосно на міжнародній арені. Проте з такою грою нереально опинитися на "олівці" в іменитих скаутів, навпаки, образно кажучи, акції тільки понижуються.

Звісно, треба бути в середині колективу, аби достеменно знати чому вчора наші були такими безпорадними. Запитань вистачає, зокрема, незрозуміло для чого з'явився на полі Олександр Сваток, можливо, варто було зі старту випустити Артема Довбика. З ним рахуються в Європі й за його присутності захисники господарів не йшли так сміливо великими силами вперед.

Найприкріше, що бельгійці не продемонстрували нічого надзвичайного, просто наші зіграли дуже слабо. Тому й було змарновано шанс пробитися до елітного дивізіону Ліги націй. І слід найближчим часом тренерському штабу продуктивно попрацювати над виправленням помилок. Бо з таким ставленням до своїх обов'язків нашим нічого не світить й у відборі на чемпіонат світу", – сказав Федорчук для Sport.ua.

Нагадаємо, збірна України програла Бельгії (0:3) у другій грі плей-офф Ліги націй та з загальним рахунком 3:4 за сумою двох матчів. У наступному розіграші турніру "синьо-жовті" виступатимуть у дивізіоні В.

Україна зазнала розгрому від Бельгії, не зумівши кваліфікуватись у еліту Ліги націй