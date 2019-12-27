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Бельгійський Остенде звільнив тренера під час матчу – наставник був безробітним не більше 20 хвилин

22:25 350 Читать на русском
Бельгійський Остенде звільнив тренера під час матчу – наставник був безробітним не більше 20 хвилин
Коре Інгебрігтсен / фото ФК Остенде

Коре Інгебрігтсен змінив місце роботи прямісінько під час поєдинку свого вже екс-клубу Остенде.

Інгебрігтсен попросив Остенде відпустити його в кіпрський АПОЕЛ напередодні матчу проти Шарлеруа, інформує Hln.be.

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Боси спочатку відмовились звільнити тренера, але хід поєдинку змусив їх змінити свою думку. Коли рахунок став 3:0 (остаточний рахунок – 5:0), Остенде у своєму твіттері оголосив про відставку наставника.

Цікаво, що кіпрський АПОЕЛ вже через 20 хвилин після цього оголосив про призначення Інгебрігтсена на посаду головного тренера клубу.

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Теги
футбольні курйози АПОЕЛ АПОЕЛ Бельгія Остенде Остенде Коре Інгебрігстен Коре Інгебрігстен
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