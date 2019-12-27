Бельгійський Остенде звільнив тренера під час матчу – наставник був безробітним не більше 20 хвилин

Коре Інгебрігтсен змінив місце роботи прямісінько під час поєдинку свого вже екс-клубу Остенде.

Інгебрігтсен попросив Остенде відпустити його в кіпрський АПОЕЛ напередодні матчу проти Шарлеруа, інформує Hln.be.

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Боси спочатку відмовились звільнити тренера, але хід поєдинку змусив їх змінити свою думку. Коли рахунок став 3:0 (остаточний рахунок – 5:0), Остенде у своєму твіттері оголосив про відставку наставника.

Цікаво, що кіпрський АПОЕЛ вже через 20 хвилин після цього оголосив про призначення Інгебрігтсена на посаду головного тренера клубу.

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Kare Ingebrigtsen is in Charleroi bezig aan zijn laatste match als trainer van KVO. Op zijn eigen vraag bereikte KVO een akkoord om hem te laten vertrekken naar het Cypriotische Nicosia. Meer duiding straks op https://t.co/Q30282wpNx pic.twitter.com/dTHvGZ454M — KV Oostende (@kvoostende) December 27, 2019