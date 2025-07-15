Антверпен шукає підкріплення для атаки, і першим номером у списку на позиції нападника є нападник Шахтаря Лассіна Траоре, інформує Nieuwsblad. Бельгійський клуб запропонував "гірникам" 2,5 млн євро.

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Відзначається, що Марк Овермарс, як ніхто інший, знає його якості і потенціал. Саме директор з футбольних питань Антверпена привіз нападника з кейптаунського Аякса в амстердамський Аякс в кінці 2018 року і побачив, як він швидко розквітнув.

Навіть після його переходу в Шахтар Овермарс продовжував стежити за Траоре, адже Антверпен не вперше робить спроби придбати цього нападника.

Повідомляється, що сам Траоре відкритий для цього трансферу. У нього залишився рік за контрактом.

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