Бельгійський чемпіонат розширили на 2 сезони

Ліга Жупіле розширена до 18-ти команд, повідомляє Sporza.

Керманич Гента Торуп анонсував сильний сезон у виконанні Яремчука

Така кількість учасників в елітному дивізіоні Бельгії буде в сезонах 2020/21 і 2021/22. Рішення про розширення чемпіонату ухвалили після успішної апеляції Беверена. "Леви" не змирилися із достроковим завершенням сезону 2019/20, оскільки без боротьби втратили прописку в еліті. Тепер усі команди гратимуть 34 тури, а потім перші вісім визначать учасників єврокубків. Остання команда – вилетить до другого дивізіону, де в новому сезоні гратиме лише 7 клубів.

До слова, чемпіоном Бельгії у минулому сезоні визнали Брюгге. Другим фінішував Гент, третім – Шарлеруа.

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