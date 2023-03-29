Товариський матч

Німеччина – Бельгія – 2:3

Голи: Фюлькруг, 44 (з пенальті), Гнабрі, 87 – Карраско, 6, Лукаку, 9, де Брюйне, 78

Через дев'ять хвилин після початку зустрічі Німеччина вже програвала Бельгії з різницею у два м'ячі – Карраско і Лукаку влаштували господарям "бліцкриг". Повернутися в гру німці змогли після зміни схеми 4-2-2-2 на 4-3-3: Хансі Флік провів дві заміни вже на 32-й хвилині – замість Горецки і Вірца на полі з'явилися Нмеча і Джан. Згодом стало відомо, що Горецка ще й травму отримав...

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Найкращий бомбардир "бундестім" в останніх матчах Ніклас Фюлькруг реалізував пенальті наприкінці першого тайму і скоротив відставання. Але після перерви господарі так і не зуміли відігратися. Серж Гнабрі забивав свій м'яч уже за рахунку 1:3 – за дев'ять хвилин до цього автор двох асистів у першому таймі Кевін де Брюйне оформив гол із передачі Троссара.