"Бельгійські клуби – зручні для Шахтаря": Гецко вказав на сильну сторону Генка
Екс-форвард збірної України Іван Гецко поділився очікуваннями від дуелі "гірників" з бельгійцями у третьому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів.
"Я не буду оригінальним, на мій погляд, Шахтар – фаворит у цій парі. Хоча не можна забувати, що у Генка дуже настирливі нападники, які можуть ускладнити життя обороні "гірників".
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І все ж, клас Шахтаря вищий. Тим більше, що донеччани на цей раз ударно попрацювали на трансферному ринку, витративши на придбання декількох легіонерів колосальну за українськими мірками суму. Їх і купували, перш за все, для успішних виступів на міжнародній арені.
До речі, бельгійські клуби – зручні для Шахтаря. Пригадується, в останньому протистоянні "гірники" двічі легко здолали Гент. І хоча Генк – майстерніший за команду нашого Романа Яремчука, все ж, впевнений, що донеччани подолають цей рубіж.
Нового тренера Шахтаря Роберто Де Дзербі вважають чи не найперспективнішим тренером в Італії, хоча в його активі немає гучним перемог. Сподіваюся, що поява біля керма Шахтаря допоможе Роберто ліквідувати цю прогалину", – сказав Гецко у коментарі Meta Ratings.
Нагадаємо, суперником Шахтаря у третьому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів буде бельгійський Генк. Поєдинки пройдуть у серпні.
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