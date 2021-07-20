"Я не буду оригінальним, на мій погляд, Шахтар – фаворит у цій парі. Хоча не можна забувати, що у Генка дуже настирливі нападники, які можуть ускладнити життя обороні "гірників".

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І все ж, клас Шахтаря вищий. Тим більше, що донеччани на цей раз ударно попрацювали на трансферному ринку, витративши на придбання декількох легіонерів колосальну за українськими мірками суму. Їх і купували, перш за все, для успішних виступів на міжнародній арені.

До речі, бельгійські клуби – зручні для Шахтаря. Пригадується, в останньому протистоянні "гірники" двічі легко здолали Гент. І хоча Генк – майстерніший за команду нашого Романа Яремчука, все ж, впевнений, що донеччани подолають цей рубіж.

Нового тренера Шахтаря Роберто Де Дзербі вважають чи не найперспективнішим тренером в Італії, хоча в його активі немає гучним перемог. Сподіваюся, що поява біля керма Шахтаря допоможе Роберто ліквідувати цю прогалину", – сказав Гецко у коментарі Meta Ratings.

Нагадаємо, суперником Шахтаря у третьому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів буде бельгійський Генк. Поєдинки пройдуть у серпні.

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