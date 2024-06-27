Футболісти збірної Бельгії не чекали такої реакції після нулів з Україною в третьому турі групового раунду Євро-2024.

Бельгія зіграла блідий матч проти України, однак все одно вийшла у плей-офф. Вболівальникам сухого результату не вистачило – вони засвистали "червоних дияволів" після фінального свистка.

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Де Брюйне повів команду до трибун, щоб подякувати за підтримку, але коли почув гул – психонув і завернув гравців. Така поведінка фанів сильно вдарила по бельгійських футболістах.

Бельгія потрапила в плей-офф з другого місця групи. Суперником "дияволів" в 1/8 фіналу стане Франція. На двох попередніх чемпіонатах Європи "золоте покоління" Бельгії вилітало у чвертьфіналах.

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