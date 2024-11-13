Мильна опера Куртуа з бельгійською збірною все ще триває. На жаль, немає жодних ознак швидких змін. Днями новий генеральний директор бельгійської федерації Пітер Віллемс переїхав до столиці Іспанії, щоб зустрітися з воротарем Реала і переконати його повернутися в національну команду. Це був перший контакт, що дає змогу з перших рук дізнатися про ситуацію і думки Тібо, враховуючи, що в стані місцевої Федерації розглядають варіант зі звільненням головного тренера Доменіко Тедеско.

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Куртуа не грав за свою країну з 17 червня 2023 року, відбіркового матчу чемпіонату Європи. Він звинуватив Тедеско у брехні і заявив, що не гратиме за збірну, поки її тренує цей німецький фахівець. Як інформує AS, саме цю позицію Куртуа почув Віллемс – його приїзд до Мадрида нічого не змінив.

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