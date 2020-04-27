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Бельгія знову не затвердила остаточну зупинку сезону – українські легіонери мають шанс повернутися на поле

27 квітня 22:08 354 Читать на русском
Бельгія знову не затвердила остаточну зупинку сезону – українські легіонери мають шанс повернутися на поле
Брюгге / Getty images

Професійна футбольна ліга Бельгії знову не ухвалила остаточне рішення щодо завершення сезону в заплановану раніше дату.

Голосування, яке мало відбутися 24 квітня, перенесене на 4 травня, повідомляє Sky Sports. Очікується, що до цього часу в країні можуть пом'якшити умови карантину. В такому випадку сезон-2019/2020 в чемпіонаті Бельгії може бути дограний.

Аякс офіційно залишили без чемпіонства – Ередивізі ухвалила остаточне рішення щодо завершення сезону

Додамо, що керівництво Ліги Жупіле першим у Європі ухвалило рішення про зупинку сезону, однак очікувало на схвалення генеральної асамблеї. Спочатку засідання планувалося провести 15 квітня, потім – 24, і от тепер – 4 травня.

Додамо, що за цей час у сусідніх Нідерландах встигли ухвалити подібне рішення і затвердити його. Ередивізі визначила представників у єврокубки, але нікому не присвоїла звання чемпіона.

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Якщо все ж чемпіонат Бельгії не відновиться, а турнірна таблиця буде сформована за підсумком 29 турів, зіграних до вимушеної паузи, то Брюгге Едуарда Соболя здобуде золоті медалі, а Гент Яремчука, Безуса та Пластуна отримає путівку в кваліфікацію Ліги чемпіонів.

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Теги
коронавірус Бельгія Брюгге Брюгге
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