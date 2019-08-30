Бельгія збільшила відрив від України на 1 бал в таблиці коефіцієнтів УЄФА

Матчі-відповіді плей-офф Ліги Європи внесли свої корективи в таблицю коефіцієнтів УЄФА.

Україна посідає 9-те місце у таблиці коефіцієнтів УЄФА, набравши 30,700 балів після нічиєї у матчі Зоря – Еспаньйол.

"Шансів на перше місце я не бачу". Мирон Маркевич оцінив суперників Шахтаря у Лізі чемпіонів

Цим скористались бельгійські клуби, які збільшили відрив від України у таблиці коефіцієнтів УЄФА. Брюгге здобув перемогу над ЛАСКом у Лізі чемпіонів, Гент зіграв унічию з Рієкою, а Антверпен розгромно поступився кривднику Маріуполя АЗ у Лізі Європи.

Таким чином, бельгійці набрали 33,700 бали та збільшили відрив від України. Додамо, що Трабзонспор поступився АЕКу, через що Туреччина впустила можливість обігнати Україну в таблиці коефіцієнтів УЄФА, маючи 30,400 балів.

Зоря – Еспаньйол: Скрипник витягує найкраще, гольові привіти Динамо і камбек "мужиків" vs екс-кіпер Реала в матчі ЛЄ