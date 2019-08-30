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Бельгія збільшила відрив від України на 1 бал в таблиці коефіцієнтів УЄФА

09:42 85 Читать на русском
Бельгія збільшила відрив від України на 1 бал в таблиці коефіцієнтів УЄФА
Зоря – Еспаньйол – 2:2 / твіттер ФК Зоря

Матчі-відповіді плей-офф Ліги Європи внесли свої корективи в таблицю коефіцієнтів УЄФА.

54’ Богдан Лєднєв
78’ Назарій Русин
 
Факундо Феррейра 34’
Матіас Варгас 62’
34’ Факундо Феррейра
54’ Богдан Лєднєв
62’ Матіас Варгас
78’ Назарій Русин

Україна посідає 9-те місце у таблиці коефіцієнтів УЄФА, набравши 30,700 балів після нічиєї у матчі Зоря – Еспаньйол.

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Цим скористались бельгійські клуби, які збільшили відрив від України у таблиці коефіцієнтів УЄФА. Брюгге здобув перемогу над ЛАСКом у Лізі чемпіонів, Гент зіграв унічию з Рієкою, а Антверпен розгромно поступився кривднику Маріуполя АЗ у Лізі Європи.

Таким чином, бельгійці набрали 33,700 бали та збільшили відрив від України. Додамо, що Трабзонспор поступився АЕКу, через що Туреччина впустила можливість обігнати Україну в таблиці коефіцієнтів УЄФА, маючи 30,400 балів.

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Теги
Зоря Зоря Ліга Європи Таблиця коефіцієнтів УЄФА Зоря - Еспаньйол
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