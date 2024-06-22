Збірні Бельгії та Румунії все ще грають свій поєдинок 2-го туру групового етапу Євро-2024, але "червоні дияволи" точно не зможуть розраховувати на одного з гравців.

В першому таймі матчу Бельгія – Румунія Люкебакіо отримав жовту картку – вінгер відверто збив Дрегуша.

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Ця жовта картка стала вже другою для Доді на цьому Євро-2024, що означає дискваліфікацію на наступний матч – проти України.

До слова, матч Україна – Бельгія відбудеться 26 червня, початок гри о 19:00. Паралельно зустрінуться два інших учасники групи E – Словаччина та Румунія. В разі перемоги Бельгії над Румунією в сьогоднішній грі в усіх команд буде по 3 очки.

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