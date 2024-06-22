Бельгія впевнено здолала Румунію і на максимум закрутила інтригу в групі України – гол на 73-й секунді, асист воротаря
Бельгія та Румунія провели матч в рамках 2-го туру групового етапу Євро-2024. Звіт про гру читайте на "Футбол 24".
Зустрічалися попередній та наступний суперник України. Румунія після розгрому "синьо-жовтих" 3:0 провела всього одну заміну у складі. Міхейле повністю оговтався від хвороби і витіснив Комана. Натомість Доменіко Тедеско провів серйозну ротацію за мотивами провалу зі Словаччиною. Відразу 4 зміни у старті – Вертонген, Теате, Тілеманс та Люкебакіо з'явились замість Дебаста, Карраско, Мангала і Троссара.
Один з "новачків" Бельгії забив вже на 73-й секунді матчу! Тілеманс розпочав атаку чудовим відбором і сам її завершив, низом пробивши з лінії карного майданчика.
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Румуни навряд планували такий початок, але не знітились. Підопічні Йорданеску дотримувалися своєї лінії – низька щільна оборона, старанна робота і використання найменших шансів вибігти в атаку. Дрегушін міг доволі швидко зрівняти рахунок, але його удар головою парирував Кастелс.
Бельгія не пропонувала нічого революційного у порівнянні з грою проти Словаччини. Ривки Доку, передачі де Брюйне, силова боротьба Лукаку – все це ми бачимо вже роками. Найбільше простору отримав Люкебакіо, але запоров кілька атак егоїстичними рішеннями. Україні розраховувати на "допомогу" Доді не доведеться. Вінгер Севільї заробив собі другу жовту і дискваліфікацію на останній тур групового етапу.
Мінімальна перевага "дияволів" збереглася до перерви. Суперники створили чимало напівмоментів, проте жоден не призвів до гола.
Друга половина розпочалася зі супершансу румунів. Міхейле з центра поля вивалювався на побачення з Кастелсом, але Онана встиг виправити власну помилку і налякати Валентіна перед ударом. Оборона бельгійців була далеко не безгрішною – Кастань часто забувався в атаці, центр просідав. За таке потрібно карати.
На 64-й хвилині стався черговий епізод серіалу "Лукаку і VAR". Ромелу скористався розрізною передачею де Брюйне, забив та побіг тішитись. Дарма – система показала у нього мінімальний офсайд. Це вже третій скасований гол Лукаку на цьому Євро!
Доку та Теате налякали Мартінеса. Якщо гравець Ман Сіті нібито розбігався, то у представника Ренна явно пошкодження. Обох зняли з поля. Разом з Люкебакіо у "дияволів" потенційні три втрати на Україну.
На 80-й хвилині Бельгія зняла усі питання. Вибивання Кастелса долетіло аж до чужого карного майданчика, і де Брюйне проштовхнув м'яч повз Ніце. Що ж, тепер ми побачили на Євро-2024 і асист воротаря!
Перед останнім туром в групі Е нічого не ясно. Всі чотири команди мають по 3 очки. Різниця м'ячів – у Румунії 3:2, у Бельгії 2:1, у Словаччини 2:2, у нашої збірної найгірша, 2:4. 26 червня підопічним Реброва треба набирати бодай очко або сподіватися на поразку словаків, щоб зберегти третє місце і нервово чекати фінішу всіх груп.
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