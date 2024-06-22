Бельгія та Румунія провели матч в рамках 2-го туру групового етапу Євро-2024. Звіт про гру читайте на "Футбол 24".

Зустрічалися попередній та наступний суперник України. Румунія після розгрому "синьо-жовтих" 3:0 провела всього одну заміну у складі. Міхейле повністю оговтався від хвороби і витіснив Комана. Натомість Доменіко Тедеско провів серйозну ротацію за мотивами провалу зі Словаччиною. Відразу 4 зміни у старті – Вертонген, Теате, Тілеманс та Люкебакіо з'явились замість Дебаста, Карраско, Мангала і Троссара.

Один з "новачків" Бельгії забив вже на 73-й секунді матчу! Тілеманс розпочав атаку чудовим відбором і сам її завершив, низом пробивши з лінії карного майданчика.

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Румуни навряд планували такий початок, але не знітились. Підопічні Йорданеску дотримувалися своєї лінії – низька щільна оборона, старанна робота і використання найменших шансів вибігти в атаку. Дрегушін міг доволі швидко зрівняти рахунок, але його удар головою парирував Кастелс.

Бельгія не пропонувала нічого революційного у порівнянні з грою проти Словаччини. Ривки Доку, передачі де Брюйне, силова боротьба Лукаку – все це ми бачимо вже роками. Найбільше простору отримав Люкебакіо, але запоров кілька атак егоїстичними рішеннями. Україні розраховувати на "допомогу" Доді не доведеться. Вінгер Севільї заробив собі другу жовту і дискваліфікацію на останній тур групового етапу.

Мінімальна перевага "дияволів" збереглася до перерви. Суперники створили чимало напівмоментів, проте жоден не призвів до гола.

Бельгія завершить груповий етап Євро матчем проти України 26 червня. Ставка дня від ліцензійного букмекера GGBET – тотал >2,5 (коефіцієнт 1,73). Отримай неймовірний бонус до 150 000 грн від GGBET! Тримай лінію на Євро!

Друга половина розпочалася зі супершансу румунів. Міхейле з центра поля вивалювався на побачення з Кастелсом, але Онана встиг виправити власну помилку і налякати Валентіна перед ударом. Оборона бельгійців була далеко не безгрішною – Кастань часто забувався в атаці, центр просідав. За таке потрібно карати.

На 64-й хвилині стався черговий епізод серіалу "Лукаку і VAR". Ромелу скористався розрізною передачею де Брюйне, забив та побіг тішитись. Дарма – система показала у нього мінімальний офсайд. Це вже третій скасований гол Лукаку на цьому Євро!

Доку та Теате налякали Мартінеса. Якщо гравець Ман Сіті нібито розбігався, то у представника Ренна явно пошкодження. Обох зняли з поля. Разом з Люкебакіо у "дияволів" потенційні три втрати на Україну.

На 80-й хвилині Бельгія зняла усі питання. Вибивання Кастелса долетіло аж до чужого карного майданчика, і де Брюйне проштовхнув м'яч повз Ніце. Що ж, тепер ми побачили на Євро-2024 і асист воротаря!

Перед останнім туром в групі Е нічого не ясно. Всі чотири команди мають по 3 очки. Різниця м'ячів – у Румунії 3:2, у Бельгії 2:1, у Словаччини 2:2, у нашої збірної найгірша, 2:4. 26 червня підопічним Реброва треба набирати бодай очко або сподіватися на поразку словаків, щоб зберегти третє місце і нервово чекати фінішу всіх груп.

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