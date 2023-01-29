Після невдалого чемпіонату світу в Катарі Роберто Мартінес покинув посаду головного тренера та вже встиг очолити збірну Португалії. Водночас крісло наставника бельгійців досі пустує.

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За інформацією тамтешньої преси, керівництво федерації невдовзі повинне змінити ситуацію. Вже є список із трьох головних кандидатів, з якими протягом тижня планують провести співбесіди, повідомляє 7fur7.

Йдеться про Йоахіма Льова, Маурісіо Почеттіно та Андре Віллаша-Боаша. Усі троє перебувають без роботи після невдач зі своїми попередніми командами. Проблемою у запрошенні когось із зіркового тріо може стати скромний бюджет – Бельгія розраховує платити новому головному тренеру близько 1 мільйона євро на рік.

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