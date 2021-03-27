Зустрічалися лідери групи E після першого туру. Щоправда, стартували команди у відборі на світову першість з різних перемог. Бельгія не без проблем здолала Уельс, а от Чехія влаштувала справжній фестиваль голів у Естонії. Рахунок 6:2 з хет-триком Томаша Соучека – солідна заявка на початку кваліфікації. Однак після зустрічі з аутсайдером відразу належало зіграти проти головного фаворита групи.

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Яким би не був план на гру в головних тренерів, реалізувати його від самого початку не вдалося. Свої корективи внесла погода. Перед стартовим свистком над Сінобо Стедіум у Празі почався дощ. Газон став дуже слизьким, а відскок м'яча – непередбачуваним. Відтак при початку атак команди намагалися зайвий раз не ризикувати, регулярно запускаючи м'яч далеко вперед. В атаці чехи теж не намагалися створити щось вишукане. Вони і так знані майстри ударів з далеку, а за таких погодних умов і поготів. Однак це більше шкодила саме тим, хто бив, ніж Тібо Куртуа. Опорна нога постійно "їхала", тому удари виходили кволі та неточні.

Своєю чергою, бельгійці не відмовилися від фірмових коротких розіграшів, і це давало свої плоди – Вацлік не міг собі дозволити втратити пильність бодай на мить. Очікувано в епіцентрі уваги опинявся Кевін Де Брюйне. Хавбек Манчестер Сіті і розганяв атаки, і виходив на позиції для їх завершення. Розкішний момент мав Насер Шадлі – його постріл парирував Вацлік, а Лукаку зовсім трішки не встиг на добивання. Згодом вже Ромелу продемонстрував у дії фішки з Інтера – форвард протиснув опонента, промчав флангом і вирізав пас на лінію воротарського. Там Де Брюйне не підлаштувався під м'яч і просто скинув його у руки голкіперу.

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Гості більше тримали м'яч, але от за моментами та небезпечними ударами переваги не було ні у кого. Чехи грали більш вертикально і часто заставали зненацька оборонців суперника. Тібо Куртуа теж мав кілька хороших нагод підтвердити свій клас. Словом, на перерву команди пішли без голів. Результативна нічия була б справедливішою. Виправити це вдалося відразу по перерві. Захисники гостей влаштували пожежу, але змогли відвести загрозу. Проте вже у наступній атаці виявилися безсилими. Янкто відпасував на Лукаша Провода, а той відправив м'яч під самісіньку стійку воріт збірної Бельгії – 1:0.

Підопічні Роберто Мартінеса зовсім не запанікували. Картина на футбольному полі була такою ж. Дуже швидко такий підхід довів свою ефективність. За якихось 10 хвилин рахунок знову став рівним. Де Брюйне знайшов Лукаку перед штрафним. Челюстка фатально помилився, дозволивши форварду прийняти. Ромелу легко "розкрутив" опонента і покотив повз дезорієнтованого Вацліка. Тут уже чехи довели, що вміють тримати удар. Куртуа навіть довелося по-справжньому виручити. Однак випад гостей був куди гострішим. Де Брюйне класно на швидкості пішов у чужий штрафний, після чого завдав прицільного удару в ближній правий кут, але влучив у стійку, від якої м'яч відскочив у поле!

Завершальні хвилини минули у безкомпромісній боротьбі. Господарі після низки замін втратили структуру, але не бажання. Натомість у гостей був Де Брюйне. Кевін сам мав щонайменше два моменти, один із яких з приставкою "супер". Чехи максимально спростили свої атаки – закидання вперед, удари з далеку та стандарти. Останнє ледь не спрацювало. Після подачі з кутового Борджіл змусив поперечину воріт Куртуа грюкнути на увесь порожній стадіон. Зрештою, порушити двовладдя в турнірній таблиці не вдалося – нічия.