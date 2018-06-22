Бельгія – Туніс: прогноз на матч ЧС-2018

Бельгія та Туніс зустрінуться у матчі 2 туру групового етапу чемпіонату світу-2018 у Москві. Який прогноз на гру, підкаже "Футбол 24".

Матч Бельгія – Туніс відбудеться 23 червня на стадіоні Спартак. Початок гри – 15:00. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію матчу.

ЧС-2018: Чарівна бельгійка виграла конкурс краси, присвячений турніру

Бельгія – Туніс, прогноз букмекерів на матч:

Фахівці авторитетної контори Willam Hill явним фаворитом поєдинку вважають Бельгію. Коефіцієнт на перемогу команди Роберто Мартінеса становить 1.33, а потенційний тріумф африканців оцінюється балом 9.00. На нічию ставлять 5.0.

Букмекери з Bwin у Туніс вірять ще менше. На перемогу Бельгії коефіцієнт 1.30, нічия оцінюється у 5.25, перемога Тунісу – 11.

ЧС-2018: 10 головних підсумків 1-го туру – провал Неймара та Мессі, піренейський трилер і сенсаційна Мексика

Нагадаємо, у першому турі чемпіонату світу-2018 Бельгія розгромила Панаму з рахунком 3:0 та очолила групу G за рахунок кращої різниці м'ячів. Туніс в поєдинку першого туру на останніх хвилинах поступився Англії з рахунком 1:2.

Таким чином перемога Бельгії у даному матчі практично гарантує команді Роберто Мартінеса вихід в 1/8 фіналу ЧС-2018.