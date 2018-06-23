Бельгія – Туніс: онлайн-трансляція матчу ЧС-2018

Бельгія і Туніс оголосили склади на матч 2 туру Чемпіонату світу 2018 у групі G. У цій же новині посилання на онлайн-трансляцію гри.

Матч Бельгія – Туніс стартував о 15:00. Бельгійці набрали 3 очки після розгрому Панами в 1 турі, тунісці втратили 1 бал, поступившись на останніх хвилинах Англії. Одні можуть вийти в 1/8, інші – втратити останні шанси на прохід далі вже в сьогоднішній грі. Фаворити матчу, збірна Бельгії вибрала аналогічний склад, що і у стартовому матчі.

Бельгія – Туніс – відео гола

Бельгія: Куртуа – Альдервейрельд, Боята, Вертонген – Меньє, Де Брюйне, Вітсель, Карраско – Мертенс, Лукаку, Азар.

Туніс: Бен Мустафа – Бронн, С. Бен Юссеф, Меріах, Маалул – Шкірі, Сассі, Хауї – Бадрі, Ф. Бен Юссеф, Хазрі.

Бельгія – Туніс (ОНЛАЙН-трансляція)

Бельгія – Туніс: стартові склади на матч ЧС-2018