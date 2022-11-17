Бразилія обіграє Бельгію у фіналі ЧС-2022, згідно з футбольною симуляцією.

Статистичний портал Gracenote провів понад мільйон більше мільйона симуляцій з результатами матчів ЧС-2022, і визначив: найімовірніше у фіналі зустрінуться збірні Бельгії та Бразилії.

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При моделюванні ЧС-2022 Gracenote використовував "систему рейтингів Ело" – метод розрахунку відносної сили гравців в іграх, в яких беруть участь двоє гравців. Цю систему рейтингів розробив американський професор фізики угорського походження Арпад Ело. Ця система відома рейтингом найкращих шахістів світу.

Зазначимо, що перед Євро-2020 Gracenote прогнозував вихід збірної України до плей-офф – і команда Андрія Шевченка впоралася із завданням.

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