ФІФА вимагає від збірної Бельгії змінити виїзну форму на чемпіонаті світу в Катарі, повідомляє Nieuwsblad.

На ЧС-2022 карати за підтримку ЛГБТ будуть ще до матчу – кілька зірок не бояться лицемірного рішення ФІФА

Причиною цього став напис "Love" на внутрішній стороні футболки. Не влаштовують футбольних чиновників і райдужні кольори на формі.

Цікаво, що ще 18 листопада Бельгія грала у цій формі проти Єгипту (1:2) і це не викликало жодних запитань. Відтепер підопічним Роберто Мартінеса доведеться всі три матчі своєї групи зіграти у червоному екіпіруванні.

До слова, суперниками бельгійців у групі F будуть Канада, Марокко та Хорватія – перший поєдинок з канадцями відбудеться у середу, 23 листопада, о 21:00.

Нагадаємо, щонайменше 9 збірних-учасниць ЧС-2022 планували використовувати під час матчів турніру капітанську пов'язку з гаслом "One Love" на підтримку ЛГБТ. У відповідь ФІФА пригрозила, що капітанам ще до старту матчу будуть показувати жовту картку, а національні федерації будуть штрафувати.

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