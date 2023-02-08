Італійський фахівець Доменіко Тедеско отримав перше в кар'єрі призначення у національну збірну. До цього він працював лише у клубах.

Спеціальна робоча група, сформована Королівською бельгійською футбольною асоціацією, з грудня шукала фахівця, який би міг замінити Роберто Мартінеса на посту головного тренера збірної. Зі своєю місією вони впорались.

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Як інформує офіційний сайт асоціації, новим коучем став Доменіко Тедеско. Він тренуватиме "червоних дияволів" до кінця чемпіонату Європи 2024 року. Дебютує італієць на посту 24 березня у матчі проти Швеції. Його головне завдання – вивести збірну на Євро.

"З першої розмови я відчув, що це правильно, ми одразу були на одній хвилі. Я дуже мотивований і не можу дочекатися початку роботи. Для мене велика честь бути новим тренером Бельгії", – прокоментував 37-річний тренер призначення.

Нагадаємо, раніше Тедеско очолював Ерцгебірге, Шальке та московський Спартак. Останнім клубом був РБ Лейпциг, з якого його звільнили після поразки від Шахтаря в Лізі чемпіонів з рахунком 1:4.

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