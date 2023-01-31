Офіційному оголошенню про призначення Доменіко Тедеско на посаду головного тренера збірної Бельгії заважають дрібні формальності, пов'язані з колишнім клубом фахівця, РБ Лейпциг. Щойно Тедеско вирішить деякі адміністративні питання з німецьким клубом, одразу ж підпише контракт із Бельгійською футбольною асоціацією. Про це інформує Het Laatste Nieuws.

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Нагадаємо, що Тедеско був звільнений з РБ Лейпциг після поразки від Шахтаря в Лізі чемпіонів з рахунком 1:4.

У понеділок представник бельгійської асоціації виїхав до Німеччини, де досяг із Тедеско домовленості про подальшу співпрацю. Сторони погодили контракт до чемпіонату світу 2026 року включно.

Повідомляється, що у своєрідний "фінал" Тедеско вийшов разом з екснаставником Аякса, Байєра та Ліона Петером Босом. Але в підсумку представники RBFA віддали перевагу Тедеско перед Босом.

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