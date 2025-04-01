"Я вважаю, що на даному етапі немає сенсу змінювати тренера. Ніхто не очікував, що ми обіграємо Бельгію у першому матчі, особливо після першого тайму. Після цієї гри всі почали казати, які ми сильні, а Бельгія слабенька. А виявилося, що не слабенька, вони просто нас недооцінили в першому матчі, а на другий зібралися.

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Звичайно, з боку нашої команди це був провальний матч. Нам у плей-офф завжди не щастить, то ми виправдання шукаємо, що граємо на третій день і сил не вистачило. Але чомусь Німеччині, Португалії, Бельгії і Франції сил завжди вистачає. Бельгія нас просто поставила на місце і справедливо перемогла", – сказав Шаран для Українського футболу.

Нагадаємо, у першому матчі плей-офф Ліги націй "синьо-жовті" здобули перемогу над Бельгією (3:1), проте програли у другому поєдинку з рахунком 0:3 та не змогли вийти до елітного дивізіону турніру.

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