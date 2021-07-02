Бельгія – Італія: онлайн-трансляція матчу 1/4 фіналу Євро-2020
В рамках чвертьфінального поєдинку Євро-2020 збірна Бельгії зустрінеться з Італією. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".
Матч 1/4 фіналу Євро-2020 Бельгія – Італія розпочався о 22:00 за київським часом. Телетрансляція проходить на ТК "Футбол 1/2/3" та ТРК "Україна". Текстову онлайн-трансляцію проводить "Футбол 24".
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Стартові склади
Бельгія: Куртуа – Алдервейрелд, Вермален, Вертонген – Меньє, Тілеманс, Вітсель, Т. Азар – Доку, де Брюйне – Лукаку
Запасні: Камінскі, Селс, Боята, Феррейра-Карраско, Мертенс, Денаєр, Дендонкер, Бентеке, Шадлі, Батшуаї, Троссар, Прат
Італія: Доннарумма – Ді Лоренцо, Бонуччі, К'єлліні, Спінаццола – Барелла, Жоржінью, Верратті – К'єза, Іммобіле, Інсіньє
Запасні: Сірігу, Мерет, Локателлі, Белотті, Берарді, Пессіна, Емерсон, Ачербі, Крістанте, Бернардескі, Бастоні, Толой