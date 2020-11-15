Бельгія в рамках 5-го туру Ліги націй УЄФА приймає Англію. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".

Матч 5-го туру Ліги націй УЄФА Бельгія – Англія розпочнеться о 21:45 за київським часом. Телетрансляція пройде на каналі "Футбол 1", текстову онлайн-трансляцію проведе "Футбол 24".

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Наразі бельгійці лідирують у групі А1, маючи 9 очок в активі. У Англії та Данії по сім залікових балів. Таким чином, в разі перемоги над "Трьома левами" та осічки Данії в паралельній зустрічі підопічні Роберто Мартінеса виграють свій квартет та вийдуть у "фінал чотирьох".

Стартові склади

Бельгія:

Англія:

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