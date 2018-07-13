Бельгія – Англія: прогноз на матч за 3 місце на ЧС-2018

Бельгія та Англія зустрінуться у матчі за бронзові медалі чемпіонату світу 2018. Який прогноз на гру, підкаже "Футбол 24".

Матч Бельгія – Англія відбудеться 14 липня на стадіоні Санкт-Петербург. Початок гри – о 17:00 за київським часом. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію матчу.

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Авторитетна букмекерська контора Bwin вважає, що фаворитом у боротьбі за третє місце на чемпіонаті світу-2018 є Бельгія. Бронзові медалі "червоних дияволів" оцінюються коефіцієнтом 1.57, а аналогічне досягнення англійської збірної – 2.3.

На перемогу Бельгії в основний час можна поставити за 2.15, на вікторію "трьох левів" – за 3.2, а на нічию – за 3.7. Ймовірність того, що матч завершиться без додаткового часу, оцінюють в 1.24.

Водночас Bwin продовжує приймати ставки на найкращого бомбардира Мундіалю. Головним претендентом на "Золотий бутс" з 6 голами на ЧС-2018 залишається Харрі Кейн – коефіцієнт 1.05. Найближчим переслідувачем англійця серед тих, хто продовжує виступати на турнірі, є бельгійський форвард Ромелу Лукаку (4 голи) – коефіцієнт 19.

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Коефіцієнти в William Hill на підсумок матчу за 3-тє місце майже не відрізняються від вже запропонованих. Фахівці контори пропонують поставити на авторів голів у цій зустрічі. В англійців: Харрі Кейн – за 1.85, Джеймі Варді – за 2.5. У бельгійців: Ромелу Лукаку – за 2.1, Міши Батшуаї – за 2.25.

Британська контора також вважає, що воротар збірної Англії Джордан Пікфорд зможе позмагатися з Уго Льорісом за приз "Золота рукавиця". Визнання голкіпера Евертона оцінюють в 2.75, а успіх француза – в 1.73.

Нагадаємо, що у півфіналі Бельгія нічого не зуміла протиставити Франції, а Англія в овертаймі пропустила вирішальний гол від хорватів.