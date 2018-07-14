Бельгія – Англія: анонс матчу за 3-тє місце на ЧС-2018

Сьогодні у втішному матчі чемпіонату світу-2018 зустрінуться Бельгія та Англія. Анонс гри читайте на сайті "Футбол 24".

Бельгія – Англія

14 липня, 17:00, Санкт Петербург, стадіон "Санкт Петербург"

Головний арбітр: Аліреза Фагані (Іран)

Телетрансляція на каналі "Інтер". Текстова онлайн-трансляція на сайті "Футбол 24".

Матч за третє місце на чемпіонатах світу все ще існує, хоча багато хто вважає це протистояння розбіркою невдах. У чомусь з такою думкою можна погодитись, проте результати виступів Бельгії та Англії на великих турнірах останніх років були настільки скромними, що обидва суперники зараз можуть з гордістю говорити про своє місце серед четвірки найкращих збірних світу.

Бельгія – Англія: де дивитись онлайн матчу за 3 місце ЧС-2018

Іноді складається враження, що краще вже вилетіти на більш ранній стадії, аніж за крок до омріяного трофею двічі програти і залишитись в історії "найслабшим серед найсильніших". Амбіції Бельгії та Англії на цьому чемпіонаті світу однозначно виходили за межі півфіналів. "Червоні дияволи" жодного разу у своїй історії не виходили до фіналу Мундіалю, а після єдиного тріумфу "трьох левів" за всю історію чемпіонатів світу пройшло вже більше ніж півстоліття (1966). Саме тому обидві збірні підходили до матчів ½ по-спортивному голодними та мали величезне бажання переписати історію. У підсумку ж обидві не виправдали сподівань своїх фанатів, і навіть важко сказати, чия поразка у півфіналі була болючішою.

Бельгія та Англія вже зустрічались у третьому турі групового турніру ЧС-2018

Бельгійцям та англійцям нічого не залишається, як змінити своє сприйняття цієї гри з "матчу невдах" на "матч честі", і намагатися зробити все, щоб гучно гримнути дверима та залишитись у пам’яті футбольної спільноти лише з позитивного боку.

Цікаво, що Бельгія та Англія за всю історію лише по одному разу грали в матчі за третє місце, і обидві збірні такі поєдинки програли. Бельгійці у 1986-му році у додатковий час поступилися Франції – 2:4 (співпадіння?), а збірна Англії програла бронзові нагороди ЧС-1990 у матчі з тогорічними господарями турніру – збірною Італії (1:2). Можна сміливо констатувати факт, що одна з команд вперше у своїй історії виграє бронзові нагороди чемпіонату світу. Хіба не мотивація? Причому не слід забувати, що для підопічних Роберто Мартінеса перемога в цьому матчі може стати найвищим досягненням збірної Бельгії усіх часів.

Бельгія – Англія: прогноз на матч за 3 місце на ЧС-2018

Ще одним цікавим моментом є те, що сьогоднішні суперники по матчу за третє місце вже зустрічалися на цьому Мундіалі, і це перший випадок в історії чемпіонатів світу, коли в матчі за 3-тє місце зустрічаються команди, що раніше грали між собою в груповому турнірі. Цього разу Бельгія та Англія зустрілися у третьому турі групи G, але та гра, на жаль, не мала шансів виправдати очікування любителів футболу, адже вирішувала лише те, хто з якого місця покрокує до плей-офф. Обидва наставники збірних тоді вирішили випустити на поле напіврезервні склади, а мінімальну перемогу бельгійцям приніс красивий обвідний удар Аднана Янузая, який у Мартінеса є гравцем запасу.

Бельгійці святкують взяття воріт суперника

Мартінес: У матчі за 3 місце ЧС-2018 постараємося випустити найсильніших гравців

Мартінес та Саутгейт в останньому матчі на ЧС-2018 можуть звернутися до ротації, але основна обійма гравців гратиме з перших хвилин. Цього разу протистояння "червоних дияволів" та "трьох левів" перетворюється і на очне протистояння Харрі Кейна та Ромелу Лукаку, які є одними з головних претендентів на звання кращого бомбардира турніру. У капітана збірної Англії – 6 голів на цьому Мундіалі, в той час як потужний форвард бельгійців має в своєму активі 4 влучних удари. Щоправда, слід відзначити, що рівно половину своїх голів на ЧС Кейн забив з пенальті, а Лукаку відзначався лише з гри.

Окрім персональної боротьби двох центрфорвардів, цікавою буде й загальна боротьба атакувальних ліній обох збірних. Бельгійці все ще залишаються найбільш результативною збірною чемпіонату світу (14 голів), в той час як Англія разом з Хорватією мають по 12 забитих м’ячів.

Англійці щойно забили гол у ворота збірної Хорватії

Статистика протистояння

Cтатистика говорить на користь англійців – збірна Бельгії програла 18 з 22 очних дуелей, одного разу зіграла внічию та лише тричі перемогла. Втім, слід визнати, що нинішня збірна Бельгії, мабуть, є найсильнішим колективом в історії країни, і "золоте покоління" "червоних дияволів" вже кілька років поспіль працює переважно на покращення власної статистики в усіх турнірах.

ЧС-2018: Вокер оцінив роботу Саутгейта в збірній Англії

Кадрова ситуація

Команди підходять до вирішального матчу в бойових складах, а у обох тренерів є привід для радощів. Роберто Мартінес вже зможе розраховувати на Меньє, який у матчі ½ фіналу відбував дискваліфікацію за перебір карток, а у Гарета Саутгейта буде можливість випустити на поле Тріпп'єра, який вже вчора тренувався в загальній групі.

Орієнтовні склади на матч Бельгія – Англія

Бельгія: Куртуа – Вертонген, Компані, Алдервейрелд – Вітсель, Де Брюйне, Шадлі, Меньє – Феллаїні, Азар – Лукаку

Англія: Пікфорд – Вокер, Стоунз, Магуайр – Тріпп'єр, Деле Аллі, Хендерсон, Лінгард, Делф – Стерлінг, Кейн

Прогноз Футбол 24 – 2:1

Артур Киселевський, Футбол 24