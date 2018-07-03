Бельгія – Японія: післяматчева прес-конференція Роберто Мартінеса

Наставник збірної Бельгії Роберто Мартінес поділився враженнями від драматичної перемоги своєї команди над Японією в матчі 1/8 фіналу чемпіонату світу-2018.

"Вважаю, результат справедливий. У нас було мінімум двадцять можливостей забити за всю гру. Але потрібно привітати Японію, вони чудово підготувалися до гри і десь застали нас зненацька. А далі все впиралося в характер моїх хлопців. Це я б хотів відзначити в першу чергу, а не говорити про якісь схеми і тактичні рішення. Гравці витягли цей матч, їхня воля і бажання переламали хід гри.

Бельгія – Японія – 3:2 – відео голів і огляд матчу

Подивіться вирішальний гол – це була велика контратака, яка зайняла у нас близько шести секунд! І це на останній хвилині матчу! Саме так виграються битви на чемпіонатах світу.

Як грати проти Бразилії? По-перше, команда повинна зрозуміти, що вона нічим не гірше суперників. Це найважливіше. Ми – не фаворити, психологічного вантажу не буде, ми з першої секунди будемо насолоджуватися цією грою. Грати в чвертьфіналі чемпіонату світу проти Бразилії – це справжня мрія", – цитує Мартінеса офіційний сайт ФІФА.

ЧС-2018, 1/8 фіналу: Бельгія вирвала фантастичну перемогу над Японією на 90+4