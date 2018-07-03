Бельгія – Японія: післяматчева прес-конференція Акіра Нішіно

Наставник збірної Японії прокоментував поразку збірній Бельгії в 1/8 фіналу чемпіонату світу-2018.

"Ми не просто добре зіграли, ми дуже добре зіграли. Ми хотіли перемогти, ми рішуче були налаштовані на те, щоб вибити Бельгію з турніру. Наша команда досить сильна. У нас було кілька планів на гру. Почали дуже непогано, але до кінця матчу пропустили. Скажу чесно: це була несподіванка для нас. За рахунку 2:0 я не міняв гравців, і ми дуже хотіли забити ще.

Бельгія – Японія – 3:2 – відео голів і огляд матчу

Ми контролювали м'яч, і контролювали гру. На певному етапі Бельгія перехопила ініціативу, підняла темп – рівно тоді, коли це було потрібно. В кінці вони нас переграли. Ми зіткнулися з Бельгією у всій своїй красі.

Що я сказав гравцям після поразки? Сходіть в душ. Вони були в шоці, стояли і не рухалися. Після того, як ми повернемося в готель, я поговорю з ними більш докладно.

Сам я дуже розчарований, я просто убитий результатом. Може бути, це якісь мої рішення виявилися помилковими, через які ми упустили нитку гри. Якщо ж говорити про турнір в цілому, то я вкрай задоволений своїми футболістами. Це був хороший турнір для нас. Ми всі виклалися більше, ніж на 100 відсотків", – цитує Нішіно офіційний сайт ФІФА.

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